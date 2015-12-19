МЗС: "безвізовий" звіт Єврокомісії щодо України - фінальний

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Всі спекуляції, які зараз відбуваються щодо інтерпретації зобов’язань, взятих на себе президентом та прем’єром (відповідно до шостого звіту Єврокомісії про виконання Україною плану дій щодо візової лібералізації з ЄС – УНІАН ) не мають нічого спільного із тим, що зазначено в звіті", - заявила вона.

"Звіт є фінальним, жодних додаткових звітів вже не буде. Ми будемо продовжувати працювати виключно в режимі спільних органів, передбачених відповідно до Угоди про асоціацію", - зауважила Зеркаль.

"Ми зараз переходимо на іншу фазу – спілкування не з Комісією, а з державами-членами ЄС", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня, на сайті Єврокомісії був опублікований шостий звіт ЄК щодо виконання Україною Плану дій візової лібералізації.

В звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її до списку країн, з якими в Євросоюзі функціонує безвізовий режим.

Звіт буде направлений Раді ЄС та Європейському парламенту, і на основі цього документа вони мають затвердити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Як відомо, діалог між Євросоюзом та Україною щодо лібералізації візового режиму був запущений в 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні план дій щодо візової лібералізації. Від того часу Єврокомісія оприлюднила п`ять звітів щодо прогресу України на шляху до скасування віз.