Клімкін розповів, коли варто розраховувати на початок дії безвізового режиму з ЄС

Про це він сказав в ефірі телеканалу Інтер, передає DT.ua.

У першу чергу, зазначив Павло Клімкін, для введення безвізового режиму повинна пройти певна процедура, яка вимагає часу.

"Місяць або трохи більше часу знадобиться Європейській комісії на внесення пропозиції про надання Україні безвізового режиму, після чого це питання розглянуть країни ЄС, потім буде рішення Ради ЄС і, нарешті, затвердження Європарламентом", - заявив Клімкін.

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Міністр спрогнозував, що в разі успішної реалізації реформ українці можуть отримати безвізовий режим навесні-влітку 2016 року.

"Безвізовий режим буде! Коли саме - через 5 місяців, чи за рік, - залежить від ефективності реформ в Україні. Я дуже сподіваюся, що безвізовий режим для українців буде через 5-7 місяців", - повідомив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія у п'ятницю остаточно прийняла шостий звіт щодо виконання Україною вимог Плану дій візової лібералізації. У документі наголошується, що надання Україні безвізового режиму стало можливим завдяки особливим політичним відносинам Києва і Брюсселя.