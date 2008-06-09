Клюєв радить Росії і Україні відійти від емоцій і зайнятися газом

Керівництву України та Російської Федерації потрібно «відійти від політичних емоцій і якомога швидше підписати довгостроковий договір про умови постачання газу в Україну, бажано до 2030 року». Про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, цю проблему необхідно обговорювати в комплексі з темою збільшення стабільного транзиту енергоносіїв в Європу через українську територію. А.КЛЮЄВ упевнений, що обом сторонам було б вигідно повернутися до теми консорціуму для модернізації газотранспортної системи України.

Екс-віце-прем`єр-міністр України наголосив, що сьогодні потрібно повернутися «до конструктивного діалогу, концентруючись на економічних питаннях», що відповідає інтересам обох країн.

Він висловив сподівання, що українська влада «стане мудрішою і перестане поспішати в НАТО».

Водночас А.КЛЮЄВ розкритикував емоційні заяви деяких російських політиків, що стосуються належності Криму або перебування російського флоту в Севастополі. «Наші народи були й повинні залишатися братськими, а країни завжди повинні рівноправно та взаємовигідно співпрацювати. Тому політики обох держав не повинні дозволяти собі взаємні випади та нагнітання протистояння», - заявив він. На його думку, «деякі антиукраїнські заяви російських політиків, можливо, викликані тактичними інтересами Росії, стратегічно дуже шкідливі для інтересів обох держав», оскільки «налаштовують народи один проти одного, дають козирі антиросійським силам в Україні».

Коментуючи заяву голови МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА про підвищення ціни на газ 2009 року майже вдвічі, А.КЛЮЄВ зазначив, що таке підвищення надасть черговий поштовх інфляції – всі ціни автоматично підуть угору». На його думку, «ще залишається можливість пом`якшити перехід до ринкових цін на газ, розділивши цей процес на кілька етапів».

Він сказав, що таке підвищення ціни «врешті-решт може призвести до підриву економічного зростання». «Вкотре хочу нагадати про житлово-комунальний комплекс - найсильніший удар ціна на газ завдасть саме по ньому. Якщо сьогодні не вжити системних заходів, нашим громадянам ще довго доведеться чекати реформи галузі, а отже, і якісних послуг», - заявив А.КЛЮЄВ.

Народний депутат сказав, що якщо сьогоднішній українській владі вдасться відкласти поетапне підвищення цін на газ до європейського рівня ще на 3-4 роки – це «буде неоціненний внесок у розвиток економіки України».