Іслямов: Зараз контрабанда в окупований Крим йде з Одеського порту

Зараз українські судна з контрабандою в Крим виходять з Одеси. Про це повідомив координатор блокади Криму Ленур Іслямов в інтерв'ю "Одеському кризового медіацентру".

"Вони йдуть у 12-мильну зону, вимикають GPS-навігатори. До нього підходить з Севастополя судно, перевантажується. Це один варіант. Другий варіант – на судні вимикається навігатор, воно рухається далі, стає в порту Севастополя, розвантажується, виходить на цей же курс, включає навігатор, ніби він у нього тоді зламався, і заходить в Скадовськ. А потім – Стамбул", – розповів він.

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Іслямов зазначив, що Одеська митниця і СБУ знають про ці схеми, і припустив, що про морську контрабанду можуть знати українські прикордонники.

"Я не хочу нікого звинувачувати, я просто знаю, що це відбувається. Але не можу зрозуміти, яким чином можна зробити так, щоб всі ці служби не знали про контрабанду. Але тут питання непросте. У нас блокада Криму громадянська, а на якій підставі прикордонники повинні затримувати ці суду? От навіть тут. Ми незаконно встановили блокпости. Хтось може розігнатися і на таран нас взяти. І що ми пред'явимо?" – розповів він.

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При цьому координатор блокади Криму підкреслив, що якщо б в Одесі було більше патріотів, можна було б маленькими катерами атакувати суду, коли нібито йдуть на Скадовськ, вивозячи товари в Крим.

"Інформація про їх вихід є. Нейтральні води відкриті для будь-яких курсування кораблів. В нейтральних водах не має права діяти жоден флот. 12-мильна зона біля Криму теж окупована, це можна було б зробити. Але цей метод ми будемо використовувати, коли вже всі інші випробуємо. У нас є більш цікаві методи, які не дозволять судам далі пересуватися", – підсумував Іслямов.