Кабмін затвердив прогноз інфляції на рівні 15,3%

Кабінет міністрів затвердив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Він уточнив, що прогноз інфляції затверджено на рівні 15,3%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, на засіданні уряду прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відзначила скорочення інфляції в травні майже в 2,5 раза, що, на її думку, підтверджує результативність антиінфляційних заходів уряду і Нацбанку України.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила впевненість, що інфляція в червні буде близька до нуля.

Крім того, вона повідомила, що відзначене зниження цін на оптових ринках продуктів харчування, що є підставою розраховувати на «спокійну ситуацію з інфляцією надалі».

Держбюджет-2008 розрахований з урахуванням наступних макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%; дефіцит бюджету - 20,1 млрд. грн. (2,26% від ВВП).

В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції становило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. З початку цього року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%. Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.

У квітні ц.р. Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2008 року з 13,8 до 17,2%. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту за підсумками поточного року Світовий банк залишив без змін - на рівні 5,5%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.