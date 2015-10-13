Крим відрізаний від Росії через шторм у протоці

Про це повідомляється на сайті оператора Керченської поромної переправи - компанії "Морська дирекція", що працює під окупаційною юрисдикцією.

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Переправа, як повідомляється, була закрита з 7:50 12 жовтня у зв'язку з погіршенням погодних умов, однак за останню добу все ж здійснила пасажирський рейс в одну сторону. Перевезення легкового, вантажного транспорту та автобусів не здійснюються.

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Шторм в Керченській протоці триватиме, згідно з прогнозом, до середи, 14 жовтня.

Компанія-оператор переправи рекомендує автомобілістам утриматися від поїздок у напрямку переправи до нормалізації погодних умов.