Майже половина українців не підтримує ідею дострокових виборів у Раду - опитування

Про це повідомила директор фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи результати проведеного з 15 по 25 грудня опитування в рамках дослідження «2015-й: політичні підсумки і прогнози».

Відповідно до отриманих даних, 19,9% не визначилися з цього питання.

Згідно з опитуванням, виявили готовність взяти участь у таких виборах, якщо вони відбудуться, 56,5% респондентів. Не пішли б на голосування 32,5%, а ще 10,9% опитаних не відповіли, чи взяли б вони участь в дострокових виборах.

Тим, хто був готовий взяти участь у дострокових виборах в парламент, ставилось запитання, за кого вони б проголосували. Так, згідно з отриманими відповідями, за партію «Блок Петра Порошенка» готові віддати свої голоси 9% з числа згодних йти на голосування, за «Самопоміч» - 8,7%, ВО «Батьківщина» - 7,7%, «Опозиційний блок» – 6,5%, Радикальну партію Ляшка – 4,1%, партію «УКРОП» - 3,7%, ВО «Свобода» - 3,3% і стільки ж за партію «Правий сектор». Решта запропонованих партій набирають менше відсотка голосів опитаних.

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При цьому Бекешкіна підкреслила, що 40% серед тих, хто готовий взяти участь у виборах, ще не визначилися з підтримкою певної партії.

Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології. Опитано 2040 респондентів з усіх регіонів України, за винятком АР Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилось тільки на територіях, підконтрольних Україні. Похибка складає 2,3%.