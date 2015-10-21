Майже 75% українців не мають наміру продавати свій голос на майбутніх виборах - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології, що були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

Так, на запитання: «Чи погодились би ви на таку пропозицію?», респонденти відповіли наступне: «категорично, ні» - 73,8%; «безумовно так, за кого завгодно і за будь-які гроші» - 2,1%; «так, але якщо буде влаштовувати сума» - 4,5%; «так, якщо я все одно збирався голосувати за цього кандидата» - 7,3%; не змогли відповісти – 12,3%.

Читайте такожПідкуп виборців, джинса та агітація обійшлися партіям у 2 мільярди гривень - експерти

Також під час опитування респондентів попросили відповісти, як вони ставляться до того, коли від кандидатів у мери та депутати виборцям роздають продуктові набори, ліки та інші подарунки. «Цілком позитивно і якщо отримаю таку допомогу, то проголосую за цього кандидата», відповіли – 6,4% респондентів; «нейтрально – допомогу візьму, але на моє голосування це не вплине» - 28,6%; «негативно – це не допомога, а підкуп, тому і «допомогу» не візьму, і за цього кандидата не проголосую» - 58%; не змогли відповісти – 7,1%.

Загальнонаціональне опитування громадської думки було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та КМІС з 8 по 20 жовтня 2015 року. Опитування проводилось у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім АР Крим та тих територій Луганської та Донецької областей, які не контролюються Україною.

Загалом опитано 2040 респондентів за квотною вибіркою, репрезентованою за такими параметрами, як стать, вік, регіон та тип населеного пункту. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.