В Україні активізувалась діяльність терористів з "Ісламської держави".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час підсумкової колегії спецслужби.

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За його словами, в Україні розпочались активні заходи із недопущення розповсюдження в країні діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

"На жаль, останнім часом ми спостерігаємо деяку активність цієї структури в нашій державі", - заявив Василь Грицак.