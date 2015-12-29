В Україні активізувалась діяльність терористів з "Ісламської держави"

15:07, 29 грудня 2015
Суспільство
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В Україні активізувалась діяльність терористів з "Ісламської держави".

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак під час підсумкової колегії спецслужби.

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За його словами, в Україні розпочались активні заходи із недопущення розповсюдження в країні діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

"На жаль, останнім часом ми спостерігаємо деяку активність цієї структури в нашій державі", - заявив Василь Грицак.

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