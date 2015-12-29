Голову райадміністрації на Херсонщині судитимуть за отримання $130 тисяч хабара

Як повідомляє управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, у ході досудового розслідування було встановлено, що голова райдержадміністрації та його спільник в серпні отримали неправомірну вигоду в сумі 130 тисяч доларів за непроведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання земельного законодавства.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Читайте такожВ Одесі на хабарі 50 тисяч доларів від священика затримано двох СБУшників

Як повідомляв УНІАН, голови Голопристанської РДА Олександра Богуненка правоохоронці затримали 12 серпня.

На наступний день президент Петро Порошенко відсторонив його від посади на час проведення слідчих дій.