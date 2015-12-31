На Харківщині знесено черговий пам'ятник Леніну

Про це повдіомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято органами місцевого самоврядування Петропавлівської сільради в рамках виконання вимог Законів України про декомунізацію.

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"Напередодні на загальному зібранні жителі села Петропавлівка Куп’янського району висловили бажання демонтувати пам’ятник Леніну, розташованому в їх населеному пункті", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Нацполіції, 30 грудня вдень "силами представників сільради та місцевих мешканців пам’ятник було знято з постаменту та передано на зберігання до районного музею".

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