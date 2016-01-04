У 2015 році гуманітарна допомога Україні склала 30 мільйонів євро - Єврокомісар

Таку відповідь європейський комісар дав на запит члена Європарламенту від Естонії Урмаса Паета, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на естонські ЗМІ.

Депутат Європарламенту, зокрема, звернув увагу на необхідність підтримки жителів Маріуполя у холодну пору року та нагадав, що інфраструктурі міста було нанесено серйозних збитків у результаті бойових дій на Сході України. "Основною метою є підтримка невідкладних рятувальних операцій у районах, які постраждали найбільше, та, передусім, на тих територіях, які не знаходяться під контролем українського уряду, а також по обидва боки від лінії зіткнення", - цитують Стиліанідіса естонські ЗМІ.

Читайте такожЄС виділить кошти на психологічну допомогу переселенцям

За словами Стиліанідіса, Єврокомісія від початку конфлікту в Україні надала близько 62,85 мільйона євро на гуманітарну допомогу і проведення оперативних відновлювальних робіт. "Лише в 2015 році на гумдопомогу було виділено 30 мільйонів євро", - зазначив єврокомісар. За його словами, близько 55 відсотків від загальної суми спрямували на підтримку населення в Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожБойовики "ДНР" не пропустили 23 вантажівки міжнародної гумдопомоги для Луганська