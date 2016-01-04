У 2015 році гуманітарна допомога Україні склала 30 мільйонів євро - Єврокомісар
Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового врегулювання Христос Стиліанідіс заявив, що Брюссель однією зі своїх пріоритетних задач вважає проведення рятувальних операцій, спрямованих на надання допомоги населенню на підконтрольних бойовикам територіях Донбасу.
Таку відповідь європейський комісар дав на запит члена Європарламенту від Естонії Урмаса Паета, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на естонські ЗМІ.
Депутат Європарламенту, зокрема, звернув увагу на необхідність підтримки жителів Маріуполя у холодну пору року та нагадав, що інфраструктурі міста було нанесено серйозних збитків у результаті бойових дій на Сході України. "Основною метою є підтримка невідкладних рятувальних операцій у районах, які постраждали найбільше, та, передусім, на тих територіях, які не знаходяться під контролем українського уряду, а також по обидва боки від лінії зіткнення", - цитують Стиліанідіса естонські ЗМІ.
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За словами Стиліанідіса, Єврокомісія від початку конфлікту в Україні надала близько 62,85 мільйона євро на гуманітарну допомогу і проведення оперативних відновлювальних робіт. "Лише в 2015 році на гумдопомогу було виділено 30 мільйонів євро", - зазначив єврокомісар. За його словами, близько 55 відсотків від загальної суми спрямували на підтримку населення в Донецькій та Луганській областях.
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