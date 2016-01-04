Зіткнення іномарки з військовим позашляховиком на Львівщині: 1 людина загинула, 4 травмовані (фото)

На Львівщині внаслідок зіткнення з легкового автомобіля “Ford Focus” з позашляховиком “Mitsubishi L200”одна людина загинула, четверо травмовано, з них двоє дітей. Всі постраждалі жителі Дніпропетровської області.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 3 січня близько 13.00 поблизу села Великосілки Кам’янка-Бузького району.

Водій автомобіля “Ford Focus”, рухаючись в напрямку Львова, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем “Mitsubishi L200” (власник позашляховика - військова частина В1126).

Внаслідок ДТП від отриманих травм помер по дорозі в лікарню 33-річний водій автомобіля “Ford Focus”, житель м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Троє пасажирів автомобіля “Ford Focus” – 31-річна дружина водія та двоє синів віком 9-ти та 1-го року, жителі міста Новомосковськ, отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів Львова.

Стан постраждалих дітей станом на 6.00 4 січня – тяжкий та середньої тяжкості. У малюка діагностували відкриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, а у старшого хлопчика – перелом тазу, забій живота і травма голови. Стан постраждалої жінки – задовільний.

Також постраждав 36-річний водій автомобіля “Mitsubishi L200”, житель Дніпропетровська, він госпіталізований до травматологічного відділення Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги. У нього діагностовано перелом стегна.

Тривають слідчі дії. Обставини та причини ДТП– встановлюються.