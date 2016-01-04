У Києві суд дав трьом іноземцям від 3 до 5 років тюрми за крадіжку речей з хостелу
У столиці засудили трьох іноземців, які обікрали хостел.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.
Як зазначають правоохоронці, троє іноземців, не маючи постійного місця роботи та інших джерел заробітку, вирішили «поживитися» за чужий рахунок.
«Зловмисники навідалися в хостел. Дочекавшись, коли адміністратор закладу вийшов зі службового приміщення, один зі співучасників швидко вкрав звідти ключ від однієї з кімнат готелю. За домовленістю, його спільник у цей час залишався на вході і спостерігав за ситуацією. Тим часом двоє зловмисників відкрили кімнату і винесли з приміщення дорогий навігатор, 1000 гривень, банківські картки і планшет», - йдеться в повідомленні.
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Потерпілий оцінив збитки у 20 тисяч гривень.
В той же час співробітники київської поліції оперативно затримали зловмисників. За фактом крадіжки було розпочато кримінальне провадження.
Суд визнав трьох підозрюваних винними і призначив двом іноземцям по 5 років позбавлення волі, а їх спільнику - 3 роки ув'язнення.
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