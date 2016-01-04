546 школярів з Луганщини на свята відправлять до інших регіонів

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на канікули вирушать діти з усіх районів Луганської області.

Для них передбачені екскурсії, знайомство з культурою і традиціями інших регіонів.

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Ці поїздки стали можливими завдяки запрошенню голів обласних державних адміністрацій, міських голів та сприяння волонтерів.

«У першу чергу ми намагалися брати дітей з прифронтових районів, оскільки вони найбільш схильні до одурманення російською пропагандою. Зараз на відпочинок до Західної України діти їдуть цілими класами», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Луганської області 2 січня відправило 120 дітей із Станично-Луганського району на відпочинок до Західної України. Школярі відвідають Ужгород, Івано-Франківськ і Трускавець.