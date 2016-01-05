В Одесі затримано партію контрабандної техніки на 10 мільйонів гривень - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прикордонниками викрили в Одесі контрабандну схему ввезення в країну техніки на мільйони гривень.

«Контейнери з товарами надходили в порт, після чого організатори свідомо перевищували встановлені терміни зберігання продукції на митному контролі. Потім службовці митниці за підробленою документацією реалізовували вантаж низці комерційних структур, які, порушуючи законодавство, ввозили техніку на митну територію України без сплати відповідних податків та платежів», - повідомили в СБУ.

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Правоохоронці затримали черговий контрабандний вантаж вартістю майже 10 млн грн. Співробітники спецслужби вилучили понад 35 тис. предметів контрабанди. Зокрема, мобільні телефони та планшети, аксесуари до них, електрошокери і радіоприймачі, йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 366 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації контрабандної схеми.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області перекрито контрабандний канал переміщення брендових товарів із зони митного контролю.