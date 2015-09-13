В Одеській області перекрили контрабандний канал переміщення брендових товарів

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 12 вересня при виїзді з митного комплексу правоохоронці в ході проведення слідчо-оперативних заходів затримали велику фуру, завантажену імпортними товарами.

Встановлено, що посадові особи одного з вантажних митних комплексів вступили в злочинний зговір із працівниками митного поста та представниками приватних структур. Зловживаючи своїм службовим становищем та діючи умисно, в інтересах третіх осіб, зловмисники здійснили незаконне переміщення на автомобілі через кордон України товарів, що підлягають митному оформленню, в тому числі, вилучених із вільного обігу.

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«Потік товарів, у тому числі заборонених до обігу на території України, виявлено співробітниками обласного управління протидії злочинності у сфері економіки.

Своїми діями правопорушники завдали матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах», - зазначили у відділі.

За кермом вантажного автомобіля перебував вантажник цього митного терміналу. За його словами, «до нього звернулися з проханням перегнати товар у гараж на Транспортній». Сам затриманий стверджує, що нічого не знав ні про товар, ні про те, коли його завантажували в машину.

Правоохоронці виявили у фурі різноманітні товари, серед яких: шкіряні ремені, джинси, чоловіча білизна, спортивні костюми, куртки, трикотаж. Серед вилученого – брендові вироби: Armani, Adidas, Dolce&Gabbana, Paul & Shark тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

За вказані діяння передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.