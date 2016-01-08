У Москві відреагували на інформацію про смерть начальника ГРУ у Лівані

Про це розповіло високопоставлене джерело в російському Генштабі, який розповів, що дані про смерть Сергуна в Лівані не підтверджуються, повідомляє «Коммерсантъ».

«На смерті Ігоря Дмитровича багато спробують отримати політичні дивіденди, буде багато спекуляцій». За його словами, генерал помер від гострої серцевої недостатності, а сталося це під час новорічних свят, які Ігор Сергун проводив в Московській області.

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Генерал Сергун, за офіційною версією, помер 3 січня 2016 року. Однак 7 січня американська розвідувально-аналітична компанія Stratfor з посиланням на свої джерела повідомила, що це сталося 1 січня, при цьому Сергун перебував не в Росії, а в Лівані.

У 2014 році Сергун був включений в санкційні списки США і Євросоюзу, приводом для включення його в список назвали «активність офіцерів ГРУ на сході України». В лютому 2015 року він отримав звання генерал-полковника.

Офіційний Київ неодноразово заявляв про ГРУ у воєнних діях на південно-сході України, Москва постійно цю інформацію спростовувала.