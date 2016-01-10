В Одесі затонула улюблена яхта Брежнєва

Як повідомили УНІАН в Одеському морському торговому порту, йдеться про катер «Буревісник», який затонув в Практичній гавані.

«Дійсно, він колись був особистої яхтою генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва», - сказали в порту і уточнили, що судно затонуло після багатьох років стоянки.

За словами капітана-директора (на громадських засадах) благодійного фонду «Золотої історії та відродження флоту Чорного моря «Буревісник» Валерія Ільєнкова, теплохід був побудований в 1961 році на судноверфі в Ленінграді для Військово-морських сил як катер зв'язку.

«Згодом катер переробили під перевезення VIP-персон. Він став дуже непоганою яхтою. На цьому судні любив кататися – і часто це робив – генеральний секретар ЦК КПРС Брежнєв», - зазначив Ільєнков.

За словами військового історика Віктора Томіна, «Буревісник» мав відмінні технічні характеристики. Два дизеля типу «Зірка» по 4 тис. кінських сил кожен дозволяли йому розвивати швидкість в 37 вузлів (майже 70 кілометрів на годину). Корпус катера виготовлений з тришарової деревини. На ньому була встановлена одна з найнадійніших радіостанцій - «Рейд-1».

Читайте такожУ Дніпродзержинську вирішили прибрати пам'ятник радянському лідерові та "земляку" БрежнєвуЗа деякими даними, в 1995 році катер купив якийсь одеський бізнесмен, але повернути його в робочий стан не зміг і був змушений перепродати. З тих пір «корабель-пам'ятник» просто гнив на приколі в Практичній гавані. Передбачається, що це і стало основною причиною його затоплення.