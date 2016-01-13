МОЗ зобов'язали упродовж 48 годин провести інформаційну кампанію в регіонах щодо грипу

Таке завдання поставив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. "Необхідно протягом 48 годин (провести) широку інформаційну кампанію, задіяти облздороввідділи та міськздороввідділи, щоб люди почули реальну ситуацію в кожному своєму місті... тобто, заставити їх (чиновників), щоб вони доповіли конкретну статистику по кожному місту і по кожній області", - сказав Яценюк.

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Водночас міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі на засіданні уряду сказав, що "ситуація не така страшна, як повідомляють ЗМІ, ми не досягли порогу епідемії".

За його словами, це звичайний період грипу, який щороку припадає на останні тижні грудня - початок січня.

Олександр Квіташвілі заявив, що є категорії громадян, яким під час грипу протипоказано застосування звичайних препаратів: дітям до 5 років, вагітним, людям похилого віку.

Міністр закликав громадян, у зв'язку з цим, відразу звертатися до лікарів та не займатися самолікуванням.

Крім того, Олександр Квіташвілі повідомив, що зафіксовано 25 летальних випадків від грипу, в 23 з яких люди зверталися до лікарів лише на 6-7 день захворювання.

За словами Олександра Квіташвілі, МОЗ проводить роботу з вивчення усіх летальних випадків від грипу та з вивчення штамів.