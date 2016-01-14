Лижник, який заблукав у Карпатах, самостійно вийшов на Драгобраті і розповів про свій порятунок

Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Наталія Батир, турист самостійно вийшов на турбазу в урочищі Драгобрат, звідки й надіслав відповідне повідомлення.

Як пояснив сам турист, він катався на горі Стіг, кілька разів падав, після чого в тумані втратив орієнтир і загубився. «Чоловік розповів, що довго блукав у горах, відтак вийшов у лісосмугу, де намагався розпалити вогнище за допомогою запальнички. Це йому не вдалося. Відтак викопав яму в снігу і заночував у ній. На щастя, мороз був невеликий, тож все обійшлося», - додала Батир.

Після ночівлі в лісі киянин подався на пошуки людських поселень, самостійно вийшов на турбазу на Драгобраті, почувши гучну музику.

Турист здоровий, не потребує медичної допомоги, додала речниця управління. Загалом у його пошуках брали участь 19 осіб.

«Наразі рятувальники беруть пояснення в чоловіка. На жаль, він, піднімаючись у гори, не взяв мобільний телефон і навіть не зареєструвався в рятувальній службі, що суттєво ускладнило пошуки. Фактично, рятувальники шукали його наосліп», - додала речниця закарпатського УДСНС.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 13 січня в районі гори Близниця Рахівського району Закарпатської області заблукали двоє туристів – жителі Києва та Миколаєва. Чоловіки каталися на лижах гірськими схилами і внаслідок густого туману втратили орієнтир й заблукали. Про їхнє зникнення оперативно-рятувальній службі о 18.30 повідомили друзі.

На пошуки лижників задіяли гірські пошуково-рятувальні відділення м. Рахів та смт. Ясіня. О 19.25 рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, жителя Миколаєва, пошуки другого лижника, жителя м. Києва, довелося призупинити через погіршення погодних умов. Роботи відновили вранці 14 січня.