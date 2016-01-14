У Карпатах шукають туриста з Києва, який заблукав через туман

Про це повідомляє прес-служба Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що вчора ввечері 13 січня в районі гори Близниця Рахівського району Закарпатської області заблукали двоє туристів – мешканці Києва та Миколаєва. Чоловіки каталися на лижах гірськими схилами і внаслідок густого туману втратили орієнтир й заблукали. Про їхнє зникнення до оперативно-рятувальної служби о 18.30 повідомили друзі.

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На пошуки лижників задіяли гірські пошуково-рятувальні відділення м. Рахів та смт. Ясіня. Вже о 19.25 рятувальникам вдалося знайти одного з туристів, мешканця Миколаєва. Оскільки медичної допомоги чоловік не потребував, його доправили на туристичну базу в урочище Драгобрат.

О 23.00 пошуки другого лижника, жителя м. Києва, довелося призупинити через погіршення погодних умов. Роботи відновили вже вранці 14 січня. Пошуки ускладнюються через погану видимість, яка становить 2-3 м, та відсутністю телефонного зв’язку із туристом.

До пошуків залучено 8 чоловік та 1 одиниця техніки.