В Одесі ще одна людина померла від ускладнень, викликаних грипом AH1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 14 січня ввечері в прямому ефірі одного з місцевих телеканалів заявив директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак.

За його словами, таким чином, в Одесі з 23 грудня 2015 у 12-ти померлих хворих підтверджено грип AH1N1. При цьому в даний час у стаціонарах лікарень, підпорядкованих міськраді, знаходяться понад 270 осіб, яким поставлений діагноз «пневмонія». З них 45 - у стані середнього ступеня тяжкості, 2 людини - в реанімації, їхній стан оцінюється як важкий. Шпак підкреслив, що з 12-ти померлих 11 осіб надійшли відразу в реанімацію з дому, що свідчить про пізнє звернення за медичною допомогою.

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«Епідемії немає, але в Одесі є причина для хвилювання. Це пов'язано не з епідемією, а з тяжкістю протікання грипу конкретно в нашому регіоні», - сказав директор департаменту, додавши, що в 2009 році схожа ситуація спостерігалася в Тернополі.

«Вони не розуміли, що у них відбувається, коли за добу вмирало до 10 чоловік. Потім приєдналися Львівська область, потім «полихнув» весь захід країни... Україна тоді втратила 2,5 тис. осіб, які померли від грипу», - сказав Шпак.

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Як повідомляв УНІАН, в медустановах Одеси з метою запобігання поширення захворюваності на грип та ГРВІ введено карантин.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі полягає в збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип. В Одесі основною госпітальною базою для лікування хворих на грип є міська клінічна інфекційна лікарня. Розгорнуто додаткову кількість ліжок в інших лікарнях міста.

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З міського бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень.

Раніше повідомлялося, що з 23 грудня 2015 року з станом на ранок 12 січня в Одесі від пневмонії померли 15 осіб. З них у 11-ти (9 чоловіків у віці 35-70-ти років, двоє - старші 70-ти) пневмонія - наслідок ускладнення грипу AH1N1. Щоденно швидка допомога обслуговує майже 1 тис. викликів до пацієнтів з симптомами грипу та ГРВІ.