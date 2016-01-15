Івано-Франківська облрада обурилася "русским миром в українському вбранні" в новорічних телешоу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка, прийнятому сьогодні на сесії облради з ініціативи фракції ВО "Свобода".

"Програмне наповнення національних телерадіоканалів протягом новорічних і різдвяних свят, що, за висновками провідних медіа-експертів, ознаменувалосяся ганебним "перевдяганням "русского мира" в український прикид", в черговий раз засвідчило гостру необхідність врегулювання обов'язкової міри присутності державної мови у вітчизняному медіа-просторі", - йдеться в документі.

Також повідомляється, що "новорічні шоу, за підрахунками громадськості, були українськими всього на 4%".

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"Виходячи з вищевказаного, Івано-Франківська обласна рада, представляючи інтереси громади краю, розцінює повзучу русифікацію медійного простору не тільки як загрозу нацбезпеці, але і як порушення прав і приниження гідності наших жителів, 96% яких спілкуються українською на побутовому рівні і вважає її рідною мовою", - зазначають депутати.

Вони також закликали органи державної влади "до відповідальних, рішучих дій, виразом чого, зокрема, могло б стати прийняття ініційованого громадськістю окремого закону про обов'язковий відсоток використання української мови не тільки в фільмах, але й у власних телепрограмах каналів і радіостанцій".

У зверненні депутати також застерігають, що "подальше ігнорування проблеми, або ж вже звична для українських реалій імітація їх вирішення, загрожує тим, що після року англійської мови в Україні доведеться оголосити рік збереження державної української мови в незалежній українській державі".