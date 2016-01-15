В Одесі суд продовжив утримання під вартою 5 фігурантам у справі "2 травня"

Про це УНІАН повідомили в прес-службі суду.

Зокрема, запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО продовжено Владиславу Романюку, Сергію Корчинському, Сергію Долженкову, громадянам Росії - Євгену Мефедову і Максиму Сакаулову.

У прес-службі зазначили, що сьогодні провадження по суті не розглядалося у зв'язку з неявкою на засідання двох обвинувачених, у яких – інший запобіжний захід.

Наступне засідання призначено на 27 січня.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня Малиновський районний суд Одеси переніс засідання зі слухання провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року через неявку перекладача.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

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Зараз у Малиновському районному суді Одеси розглядається провадження, відкрите за фактом масових заворушень, що мали місце в центрі міста. Матеріали щодо пожежі в Будинку профспілок виділені в окреме провадження.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуватися під вартою (в тому числі двоє росіян), в решти – інший запобіжний захід.