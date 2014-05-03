МВС: більшість затриманих в Одесі - громадяни Росії та жителі Придністров'я

Більшість затриманих за участь у масових заворушеннях в Одесі 2 травня є громадянами Росії та жителями Придністров’я.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в рамках розслідування кримінального провадження щодо масових заворушень 2 травня в Одесі було затримано 172 особи.

Після проведення відповідних слідчих дій частину з них відпустили під особисте зобов’язання, 127 затримані як активні учасники масових заворушень і з ними проводиться комплекс досудових слідчих заходів.

В УЗГ зазначили, що за даними фактами органами внутрішніх справ розпочато 10 кримінальних проваджень.

Під час слідчих дій правоохоронцями у затриманих вилучена вогнепальна нарізна, гладкоствольна та травматична зброя, значна кількість запальної суміші, яка використовувалася проти мирних громадян.

У МВС наголосили, що про ретельну підготовку до заворушень у місті свідчить і те, що більшість затриманих осіб, які на даний час вже ідентифіковані, є громадянами Російської Федерації та жителями Придністров’я.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, у результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок до лікарень звернулися 214 постраждалих, з них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 чоловік.

За даними СБУ, зіткнення і заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.