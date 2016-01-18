На Миколаївщині через негоду 18-19 січня оголосили вихідними днями
09:38, 18 січня 2016Суспільство
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У Миколаївській області через негоду влада оголосила 18 та 19 січня вихідними днями.
На Миколаївщині через негоду 18-19 січня оголосили вихідними днями / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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«У зв’язку з погіршенням погодних умов Миколаївською обласною державною адміністрацією було видано розпорядження про визнання вихідними днями 18 та 19 січня», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на Миколаївщині через снігопад та сильний вітер без електропостачання залишилися 47 населених пунктів. В області запровадили заборону руху автомобільного транспорту на дорогах загального користування.
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