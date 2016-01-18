Трасу Одеса-Київ закрили через негоду

Про це Саакашвілі повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"За рішенням голови ОДА автотраса Одеса-Київ тимчасово закрита для проїзду в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що голова ОДА доповів про ситуацію Президентові України, за розпорядженням якого до Одеси був направлений голова "Укравтодору" та додатково мобілізується снігоприбиральна техніка.

Читайте такожМер Одеси закликав комерційні структури оголосити 18 січня вихідним через складні погодні умови

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області 17 січня спостерігалися складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети при сильному вітрі. Три порти закрито через негоду, а міжнародний аеропорт «Одеса» призупинив прийом і відправлення літаків.