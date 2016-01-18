ЗМІ: Поліцейські відпустили водія генконсульства України, який збив пенсіонерку

Про це повідомляє "Фонтанка".

Як повідомили в ГУ МВС у Петербурзі і області, після допиту водія Генконсульства України в Петербурзі, що 17 січня на Суворовському проспекті збив 67-річну жінку, відпустили. ГУ МВС порушено кримінальну справу за статтею 265 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності смерть людини").

Водій консульства запевняє, що не впорався з керуванням через ожеледицю.

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Водій, як повідомляють в УГІБДД, не має дипломатичного імунітету.

В самому консульстві відмовилися коментувати ДТП, пославшись на те, що у них немає в штаті прес-секретаря.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України підтвердило факт ДТП за участю автомобіля генконсульства України у Санкт-Петербурзі, в результаті чого загинула місцева мешканка. У відомстві заявили, що водій не порушував ПДР, а причиною аварії стали складні погодні умови і стан дорожнього покриття.