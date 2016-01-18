Свідок на суді розповів про поранення Савченко, коли вона викликала допомогу для постраждалих

Іван Руснак є очевидцем подій 17 червня 2014 року, коли Савченко потрапила в полон до бойовиків, пише "Радіо Свобода".

При цьому Руснак свідчив про те, що у Савченко не було із собою рюкзака з біноклем і рацією, а був медичний пакет для надання першої допомоги.

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Про те, що у момент затримання у Савченко був рюкзак з біноклем і рацією, заявляє сторона обвинувачення, яка наполягає, що вона коректувала артилерійський вогонь.

У грудні 2015 року суд продовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня 2016 року.

З 18 грудня Савченко оголосила голодування. За словами адвокатів, після оголошення вироку українка планує оголосити сухе голодування, вимагаючи звільнення.