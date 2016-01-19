На Житомирщині припинили трансляцію в кабельній мережі забороненого телеканалу з РФ

Як повідомили кореспонденту УНІАН сьогодні у прес-групі СБУ України у Житомирській області, в Овручі співробітники Управління СБ України в Житомирській області припинили ретрансляцію в кабельній мережі місцевого провайдера російського телеканалу "Дом кино".

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За поширення в ефірі даного каналу проросійської пропаганди та програм, що популяризують державу-агресора і викривлено трактують події, які відбуваються в Україні, рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення його було вилучено з Переліку іноземних каналів, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству.

Згодом кабельний оператор привів свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії.