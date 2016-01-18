Україна заборонить Алессандро Сафіна співати в Україні, якщо той виступить в окупованому Криму

Про це у своєму "Твіттері" повідомив міністр культури В'ячеслав Кириленко.

"Сафина 21-22 лютого виступає у окупованому Криму в порушення українських законів. Потім планує 5 концертів у інших містах України, які уже не відбудуться. Не відбудуться, оскільки порушники режиму в'їзду-виїзду по Криму автоматично потрапляють під санкції. Організатори забули попередити співака", - написав він.

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Кириленко зазначив, що "просто слід поважати закони і територіальну цілісність України".

Він закликав співака скасувати концерти в Криму, в такому випадку той зможе провести решту концертів в Україні.

"Рецепт простий: відмінити два концерти у анексованих Севастополі та Сімферополі, натомість провести 5 великих концертів у інших містах України", - зазначив Кириленко.

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