Касько про рівень корупції: Прокурори живуть, як в останній день, після Євромайдану нічого не змінилося

Про це заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Досвід роботи Генеральної інспекції свідчить, що останнім часом суми хабарів відрізняються. Те, за що вимагають хабарі, теж викликає подив. Часто це виглядає як спроба обдурити сторони в судовому процесі. Прокурор, який не має повноважень щось зробити, пропонує цю послугу", – сказав він.

Касько додав, що "складається враження, що деякі прокурори зараз живуть, як в останній день".

"Корупція в прокуратурі точно не зменшилася", – додав він.

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