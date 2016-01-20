Касько про рівень корупції: Прокурори живуть, як в останній день, після Євромайдану нічого не змінилося
Рівень корупції в прокуратурі не зменшився після Євромайдану.
Про це заявив заступник генерального прокурора Віталій Касько в інтерв'ю ВВС-Україна.
"Досвід роботи Генеральної інспекції свідчить, що останнім часом суми хабарів відрізняються. Те, за що вимагають хабарі, теж викликає подив. Часто це виглядає як спроба обдурити сторони в судовому процесі. Прокурор, який не має повноважень щось зробити, пропонує цю послугу", – сказав він.
Касько додав, що "складається враження, що деякі прокурори зараз живуть, як в останній день".
"Корупція в прокуратурі точно не зменшилася", – додав він.
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Як повідомляв УНІАН, 22 вересня генеральний прокурор Віктор Шокін створив Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Згідно із законом, прокуратура повинна здійснювати нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування, що здійснюється Національним антикорупційним бюро.
30 листопада Віктор Шокін призначив Назара Холодницкого на посаду заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що детективи бюро вже готові внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань понад 10 відомостей у справах і почати розслідування.