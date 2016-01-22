Двоє волонтерів та боєць "Дніпра-1" арештовані за розбійний напад на пенсіонерів у Авдіївці (фото)

Як повідомляє прокуратура Донецької області, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 січня троє осіб, одягнені у камуфляжну форму з шевронами у вигляді державного прапору України, увірвались до одного із житлових будинків у місті Авдіївка.

Погрожуючи вогнепальною зброєю та здійснивши кілька пострілів у повітря, вони заволоділи комп’ютером, планшетом та паспортом власника будинку, після чого втекли з місця скоєння злочину.

Завдяки вжитим оперативно-розшуковим заходам правоохоронці затримали трьох осіб, які підозрюються у вчиненні даного кримінального правопорушення. Двоє з них виявились волонтерами, ще один - співробітником полку «Дніпро-1».

На даний час всім учасникам розбійного нападу повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбійний напад) КК України. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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За клопотанням слідчого, погодженим із Красноармійською місцевою прокуратурою, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 400 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Нині перевіряються факти причетності затриманих до інших злочинів.

В свою чергу, як повідомляє Красноармійський відділ поліції ГУНП в Донецькій області, нальотчики вночі увірвалися до будинку 58-річного жителя Авдіївки та відкрили стрілянину. За даними поліції, вони кілька годин били господаря, винесли з його будинку всі документи і цінності.

Постраждалий в результаті розбійного нападу отримав множинні травми голови і тіла та був госпіталізований.

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Сам він розповів, що нападники наділи йому пакет на голову і вивели на вулицю, де стояв автомобіль жовтого кольору. Зловмисники зажадали від нього та його дружини повідомити, де знаходиться їхній син, при цьому вели безладну стрілянину з автоматів по вікнах та стінах будинку.

Нальотчики забрали паспорти господарів, мобільні телефони, планшет, ноутбук і комп'ютер, а після зникли в невідомому напрямку.

На встановлення осіб і затримання зловмисників був орієнтований увесь особовий склад відділу поліції. Прикмети підозрюваних і автомобіль, на якому вони можуть пересуватися, були відправлені на всі блокпости Красноармійської оперативної зони.

Вже через кілька годин на модульному блокпосту в Красноармійську правоохоронцями був зупинений жовтий мікроавтобус, на якому, імовірно, пересувалися нальотчики. У машині знаходився лише водій, він був затриманий. Цього ж дня було встановлено місцезнаходження решти зловмисників.

Нальотчиками виявилися жителі Дніпропетровська. В ході проведення досудового розслідування у одного з фігурантів були вилучені автомат АКСМ, пістолет Форт-14 і граната РГД-5.