До окупованого Криму мають намір направити місію з прав людини

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Працюємо з другом Ягландом (генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд - Ред.) і його представниками для відкриття окупованого Криму моніторинговим місіям з прав людини", - написав Клімкін.

Працюємо з одним @TJagland та його представниками для відкриття окупованого Новини моніторинговим місіям з прав людини @coe#CrimeaisUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 23, 2016

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Раніше в 12-ій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні йшлося, що в Автономній Республіці Крим, статус якої визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262, жителі продовжують зазнавати суттєвого обмеження їхніх прав у зв'язку із застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією.