В ООН повідомили про порушення прав людини у Криму з боку окупантів і учасників блокади

Про це йдеться у переданому УНІАН 12-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

«В Автономній Республіці Крим, статус якої визначений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 68/262, жителі продовжують зазнавати суттєвого обмеження їх прав у зв'язку з застосуванням обмежувальних правових норм, накладених на них Російською Федерацією», - йдеться в доповіді.

Читайте такожПонад половина росіян впевнені в поліпшенні відносин з Україною - опитування

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує отримувати повідомлення про порушення права на життя, свободу, особисту безпеку і недоторканність, а також права на справедливий суд і свободу висловлювань і зборів.

Читайте також"Це хамська, абсолютно відморожена позиція": Медведєв поділився переживаннями щодо енергоблокади Криму

У доповіді також наголошується, що торговельна блокада Криму, започаткована українськими активістами, призвела до порушень прав людини, якими співробітники правоохоронних органів не приділили належної уваги.

Як повідомляв УНІАН, раніше оперативний штаб активістів "Правого сектора" "Блокада Криму" заявив про припинення участі в блокаді півострова через рішення Меджлісу кримсько-татарського народу про допуск ремонтників до ЛЕП, яке не було погоджено з іншими представниками громадських організацій.

Кримсько-татарські активісти заявили, що зупиняють енергоблокаду Криму, так як вона не повинна створювати проблеми для простих жителів Криму.