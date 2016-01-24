В Одесі тяжко поранили з вогнепальної зброї криворізького активіста Штефана

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, Штефан разом зі своїм помічником (охоронцем) зупинився в одному з готелів міста. Замах стався на вулиці, коли вони вийшли з готелю.

«Обидва чоловіки отримали серйозні вогнепальні поранення і госпіталізовані. В даний час за їх життя борються лікарі», - зазначило джерело.

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За попередніми даними, у Штефана потрапило близько 4 куль.

Правоохоронці проводять відповідні оперативно-слідчі заходи.