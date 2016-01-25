У Києві жертвами ускладнень грипу стали 18 осіб – СЕС

Про це повідомляють у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби в Києві.

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"З початку епідсезону від ускладнень (пневмоній) від грипу померли 18 осіб. Протягом останнього тижня - 11 осіб. Із них лабораторно підтверджено грип А (ПЛР) у 4-х осіб, а у 2-х не підтверджено. Решта аналізів знаходиться в роботі", - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше в СЕС повідомили, що у Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча за епідпоріг на 22%. За період з 18 до 24 січня зареєстровано понад 35 тисяч хворих.