Всесвітня продовольча програма ООН до липня надаватиме допомогу понад 260 тисячам постраждалим на Донбасі

Як повідомили УНІАН у представництві Програми розвитку ООН в Україні, про це ВВП заявила сьогодні.

Організація надаватиме продовольчу допомогу особливо вразливим категоріям громадян: літнім людям, інвалідам і тим, хто не мав змоги залишити постраждалі від конфлікту райони Донецької та Луганської області, в основному на тимчасово окупованих територіях і вздовж лінії зіткнення.

ВПП також продовжуватиме надавати допомогу людям готівкою або ваучерами у відносно безпечних регіонах, контрольованих урядом, які приймають у себе велику кількість внутрішньо переміщених осіб, де постачання продовольства є задовільним і ринки функціонують добре.

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Крім того, організація надає допомогу людям, що знаходяться в лікарнях або громадських установах, що перебувають в скрутному фінансовому становищі і які приймають у себе внутрішньо переміщених осіб.

Як заявив голова офісу ВПП в Україні Джанкарло Стоппоні, співробітники офісу долають величезні перешкоди, щоб доставити продовольчу допомогу найбільш вразливим групам населення - особливо в суворих погодних умовах.

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За оцінками, більш ніж 1,5 млн осіб були переміщені в Україні з початку кризи в 2014 році.

ВПП терміново необхідно 35 млн дол., щоб продовжувати надавати допомогу до червня 2016 року.

ВПП є найбільшою в світі гуманітарною організацією, що надає допомогу голодуючим у всьому світі, і працює з громадами з метою поліпшення якості харчування. Щороку ВПП надає допомогу близько 80 млн осіб у 80 країнах світу.