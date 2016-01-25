Всесвітня продовольча програма ООН до липня надаватиме допомогу понад 260 тисячам постраждалим на Донбасі
Всесвітня продовольча програма Організації Об'єднаних Націй (ВПП) до кінця червня 2016 року продовжить надання продовольчої допомоги більш ніж 260 тис. постраждалих в результаті конфлікту на сході України.
Як повідомили УНІАН у представництві Програми розвитку ООН в Україні, про це ВВП заявила сьогодні.
Організація надаватиме продовольчу допомогу особливо вразливим категоріям громадян: літнім людям, інвалідам і тим, хто не мав змоги залишити постраждалі від конфлікту райони Донецької та Луганської області, в основному на тимчасово окупованих територіях і вздовж лінії зіткнення.
ВПП також продовжуватиме надавати допомогу людям готівкою або ваучерами у відносно безпечних регіонах, контрольованих урядом, які приймають у себе велику кількість внутрішньо переміщених осіб, де постачання продовольства є задовільним і ринки функціонують добре.
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Крім того, організація надає допомогу людям, що знаходяться в лікарнях або громадських установах, що перебувають в скрутному фінансовому становищі і які приймають у себе внутрішньо переміщених осіб.
Як заявив голова офісу ВПП в Україні Джанкарло Стоппоні, співробітники офісу долають величезні перешкоди, щоб доставити продовольчу допомогу найбільш вразливим групам населення - особливо в суворих погодних умовах.
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За оцінками, більш ніж 1,5 млн осіб були переміщені в Україні з початку кризи в 2014 році.
ВПП терміново необхідно 35 млн дол., щоб продовжувати надавати допомогу до червня 2016 року.
ВПП є найбільшою в світі гуманітарною організацією, що надає допомогу голодуючим у всьому світі, і працює з громадами з метою поліпшення якості харчування. Щороку ВПП надає допомогу близько 80 млн осіб у 80 країнах світу.