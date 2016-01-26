УПЦ КП просить направити в Україну комісію, бо патріарх Кирил "вводить в оману православний світ"

Синод Української Православної Церкви Київського патріархату просить Вселенського патріарха Варфоломія I направити в Україну комісію, оскільки глава РПЦ патріарх Кирил «вводить в оману православний світ».

Про це йдеться в ухвалі Синоду УПЦ КП, повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Синод УПЦ КП висловив обурення через виступ московського патріарха про ситуацію в Україні на зібранні Помісних Православних Церков в Шамбезі (Швейцарія), назвавши виступ Кирила тенденційним, не об’єктивним, наповненим посиланнями на не існуючі або спотворені факти.

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Як наголошують в УПЦ КП, цей виступ вводить в оману учасників Синаксу щодо реальної ситуації в Україні, в тому числі у питанні переходу громад Московського патріархату під омофор Київського патріархату. «Тому цей виступ, як публічне виголошення неправди і введення інших в оману, є недостойний сану архиєрея, носієм якого є Кирил (Гундяєв), та посади предстоятеля РПЦ, яку він обіймає», - йдеться в ухвалі Синоду УПЦ КП.

Єпископи УПЦ КП пояснюють таку поведінку глави РПЦ тим, що Кирил перебуває у залежності від державної влади Росії, яка з кінця лютого 2014 року і дотепер здійснює військову, інформаційну та економічну агресію проти України, окупувала Крим та частину території Донецької і Луганської областей. Тому єпископи УПЦ КП наголошують, що «є об’єктивні підстави стверджувати, що заяви та дії Московського патріарха Кирила (Гундяєва) і в цілому Московської патріархії щодо України знаходяться під впливом влади Росії та є елементом її агресивної політики».

В УПЦ КП акцентують на тому, що керівництво Церкви Московського патріархату в Україні як у центрі, так і на місцях, категорично відкидає будь-які пропозиції щодо діалогу, виступаючи лише з ультимативними вимогами та ігноруючи реальне бажання власних парафіян вийти з-під юрисдикції Московського патріархату.

«У випадках, коли на місці вбачається можливість мирного вирішення питання користування храмом та іншим майном парафії шляхом почергового здійснення богослужіння двома частинами колишньої громади УПЦ МП, центральне керівництво церкви Московського патріархату в Україні перешкоджає цьому, свідомо загострюючи протистояння», – йдеться в ухвалі Синоду.

В УПЦ КП наголошують, що жодна незалежна міжнародна інституція, така як ООН, ОБСЄ чи інша авторитетна міжнародна організація, не підтверджують достовірність та об’єктивність заяв, які робить Московський патріархат щодо так званого захоплення храмів в Україні.

Єпископи УПЦ КП ще раз засвідчили на Синоді, що «Київський патріархат продовжує закликати керівництво Церкви Московського патріархату в Україні до конструктивного діалогу з метою вироблення ясного і сприйнятого двома сторонами способу реалізації віруючими та їхніми громадами гарантованого Законами України права на вільний вибір підпорядкування тій чи іншій Церкві».

У зв’язку з неправдивими звинуваченнями, висунутими патріархом московським проти Української Православної Церкви Київського патріархату, Синод УПЦ КП просить Вселенського патріарха Варфоломія направити в Україну авторитетну церковну комісію для дослідження справи і подальшої доповіді Помісним Православним Церквам.

При цьому в УПЦ КП зауважують: «враховуючи, що сторона Московського патріархату є учасником конфлікту, перебуває у залежності від влади Росії, як держави-агресора, та сама підпадає під низку об’єктивних звинувачень, вважаємо, що представники Московського патріархату не можуть бути включені до складу такої комісії, а лише повинні давати їй свідчення».

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Як повідомляє офіційний сайт РПЦ, під час зібрання Предстоятелів Помісних Православних Церков у Православному центрі Константинопольського патріархату в Шамбезі патріарх Московський Кирил сказав, що кожна зустріч Предстоятелів Православних Церков – подія, що має особливе значення: «Це можливість обмінятися думками, обговорити хвилюючі проблеми, прийняти узгоджені рішення з питань загальноправославного значення». При цьому центральне місце у виступі Кирила зайняла Україна. Патріарх РПЦ дав свою оцінку ситуації в Україні та назвав перехід парафій УПЦ МП під юрисдикцію УПЦ КП бандитським, рейдерським захопленням.