Сьогодні українці вшановують пам’ять Героїв Крут (відео)

З нагоди річниці Бою під Крутами на сторінці президента України Петра Порошенка в YouTube оприлюднено відео, присвячене тим легендарним подіям.

"Україна зробила висновки з тих подій. Сьогодні ми розбудовуємо потужну армію, щоб дати відсіч зухвалому ворогові", - зазначається в підписі до відео.

Нагадаємо, бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, що у 130 кілометрах на північний схід від Києва. Бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом більшовицької армії під проводом Михайла Муравйова та загоном з київських курсантів і козаків "Вільного козацтва" у кількості близько чотирьох сотень вояків.

Одним з вражаючих епізодів стало поховання 27 юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків і були ними страчені. На перепохованні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в тому бою, героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам'яті тридцяти».

Після цього про подвиг молоді під Крутами було забуто на більш як 70 років. Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками. Лише 2006 року на місці бою під Крутами встановлено пам'ятник, а з нагоди 80-ї річниці бою Монетний двір випустив в обіг пам'ятну гривню.

Пам'яті тридцяти

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх —

Тридцять мучнів українців,

Славних молодих...

На Аскольдовій Могилі

Український цвіт —

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ.

На кого посміла знятись

Зрадника рука?

Квітне сонце, грає вітер

І Дніпро-ріка...

На кого завзявся

Каїн Боже, покарай! —

Понад все вони любили

Свій коханий край.

Вмерли в Новім Заповіті

З славою святих. —

На Аскольдовій Могилі

Поховали їх.

Павло Тичина (1918)