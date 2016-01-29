В Миколаївській області кількість смертей від грипу збільшилась до 5

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївської облдержадміністрації, перші 4 випадки мають штам вірусу пандемічного грипу, останній випадок, який був підтверджений лабораторними дослідженнями, не має такого штаму.

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За останню добу в області зареєстровано 1532 випадки захворювання на грип та ГРВІ, з них 868 дітей. Крім того, за добу 170 осіб, з яких 60 – діти, було госпіталізовано.

«Темпи приросту захворюваності за останню добу в порівнянні в попередніми становлять мінус 7,9%. Кількість захворілих зменшується, і можна констатувати, що в рівній мірі хворіють, як дорослі так і діти», – сказала заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська.

За її словами з початку епідсезону на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 76 тис. миколаївців та жителів області, з яких 53 тис.і – це діти до 17 років.

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ по області нижче порогового на 6,4%. У різних районах ситуація різниця. Так, зареєстровано перевищення порогового рівня захворюваності у Арбузинському (+87,4%) і Казанківському (+67,3%) районах.