У Харкові вшанували пам'ять лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, люди, незважаючи на зливу, зібралися біля підніжжя пам'ятника незалежності України на Площі Конституції.

Учасники пам'ятного заходу із запалених лампадок виклали на підніжжі монумента ім'я "Кузьма".

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Учасники пам'ятного вечора співають найвідоміші пісні групи "Скрябін".

За словами організаторів заходу, подібні заходи проходять сьогодні, 2 лютого, по всій території України. Метою є вшанування пам'яті музиканта.