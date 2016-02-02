У Харкові вшанували пам'ять лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка (фото, відео)
21:39, 02 лютого 2016Суспільство
837 0
У Харкові близько 150 осіб вшанували пам'ять загиблого рік тому в автокатастрофі лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка.
Учасники пам'ятного вечора співають найвідоміші пісні групи "Скрябін" / соцмережі
Як передає кореспондент УНІАН, люди, незважаючи на зливу, зібралися біля підніжжя пам'ятника незалежності України на Площі Конституції.
Учасники пам'ятного заходу із запалених лампадок виклали на підніжжі монумента ім'я "Кузьма".
Читайте такожФанати Кузьми "Скрябіна" показали кліп з архівних фото й відео співака (відео)
Учасники пам'ятного вечора співають найвідоміші пісні групи "Скрябін".
У Харкові близько 150 осіб вшанували пам'ять "Скрябіна" / соцмережі
За словами організаторів заходу, подібні заходи проходять сьогодні, 2 лютого, по всій території України. Метою є вшанування пам'яті музиканта.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter