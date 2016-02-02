Генпрокуратура повторно звернеться з клопотанням про відсторонення одіозного судді Вовка

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ .

За даними Управління, прокуратурою міста Києва здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Печерського районного суду м. Києва Вовка у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови) Кримінального кодексу України, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Читайте такожСуддю Вовка відсторонили від посади ще на місяць

Пізніше Вишгородським районним судом Київської області обвинувальний акт стосовно Вовка було повернуто прокурору Києва для доопрацювання.

Після цього на вказане рішення суду прокурором внесено апеляційну скаргу, яка на цей час ще не розглянута. Наразі суддя Вовк має статус обвинуваченого у вказаному кримінальному провадженні.

Також, наприкінці 2015 року Вищим адміністративним судом України скасовано рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) про відсторонення Вовка від посади судді.

На думку Генпрокуратури, зазначене рішення є необґрунтованим та прийнятим всупереч вимогам чинного законодавства.

Читайте такожСуддя Царевич відсторонена від роботи на два місяці

У зв’язку з цим, після закінчення апеляційного розгляду на ухвалу суду про повернення обвинувального акту для доопрацювання, ГПУ повторно звернеться до ВККСУ з клопотанням про відсторонення Вовка від займаної посади.

Як відомо, суддя Вовк виносив незаконні судові рішення стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.