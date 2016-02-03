По всій території України оголошено штормове попередження

Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.

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Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Також у Києві та місцями по області пориви вітру 15-18 м/с.

Раніше УНІАН повідомляв, що 3 лютого у столиці буде хмарно з проясненнями, очікується місцями невеликий дощ, температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.