По всій території України оголошено штормове попередження
09:40, 03 лютого 2016Суспільство
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Український гідрометеорологічний центр оголосив по Україні штормове попередження.
По Україні знову оголошено штормове попередження / Фото УНІАН
Про це повідомляється на сайті Гідрометцентру.
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Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень в Україні, крім південних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Також у Києві та місцями по області пориви вітру 15-18 м/с.
Раніше УНІАН повідомляв, що 3 лютого у столиці буде хмарно з проясненнями, очікується місцями невеликий дощ, температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.
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