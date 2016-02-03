У Слов'янську затримали на хабарі відразу п’ятьох працівників карного розшуку

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники протягом кількох місяців здирали гроші з місцевих мешканців за непритягнення їх до кримінальної відповідальності через зберігання чи збут наркотиків.

Співробітники Управління СБУ в Донецькій області затримали «перевертнів» під час чергового отримання хабара в 15 тисяч гривень безпосередньо в адмінбудівлі міськвідділу поліції.

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Загалом задокументовано отримання неправомірної винагороди у сумі 46 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.

Правопорушники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання відповідно до ст. 208 КПК.

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