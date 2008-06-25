Третій саміт ГУАМ пройде під гаслом інтеграції

30 червня-1 липня у місті Батумі (Грузія) відбудеться третій саміт ГУАМ, який пройде під девізом «ГУАМ – інтегруючи схід Європи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

Він зауважив, що в рамках самміту відбудуться засідання Ради ГУАМ на рівнях глав держав та міністрів закордонних справ. Під час саміту відбудеться передача головування в організації від Азербайджану до Грузії.

За словами В.КИРИЛИЧА, зважаючи на пріоритет, який надається в рамках ГУАМ питанням галузевого співробітництва, в рамках саміту вперше планується провести спільні засідання робочих груп ГУАМ у трьох блоках: економічного, гуманітарного та правоохоронного і безпекового співробітництва.

За результатами саміту планується підписати Батумську декларацію «ГУАМ – інтегруючи схід Європи», Заяву Ради глав держав – членів ГУАМ про використання транспортного потенціалу і розвиток транспортного коридору ГУАМ, а також низку міжурядових документів.