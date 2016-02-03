В Апеляційному суді у справі Корбана оголошено перерву до 8 лютого

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Києва.

Таким чином, у суді у справі Корбана оголошено перерву до 11.00 8 лютого.

У ході сьогоднішнього засідання колегія суддів Апеляційного суду Києва заслухала аргументи захисників Корбана стосовно незаконності рішення судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса про взяття під варту Корбана.

Після цього з огляду на завершення робочого дня головуючий у суді запропонував оголосити перерву.

Сторони домовилися, що наступне засідання розпочнеться об 11.00 8 лютого.

Очікується, що на цьому засіданні будуть допитані свідки — медичні працівники, які надавали медичну допомогу та лікували Корбана у Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, колегія суддів Апеляційного суду Києва, розглянувши звернення голови Печерського суду Києва Руслана Козлова, відмовила йому у зміні підсудності справи лідера партії «УКРОП» Корбана в частині обрання йому запобіжного заходу з Печерського райсуду на Дніпровський.

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Таким чином, звернення адвокатів Корбана щодо зміни йому запобіжного заходу, продовжує розглядати Печерський районний суд Києва.

Довідка УНІАН. Корбан був затриманий 31 жовтня 2015 року у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - по 31 грудня 2015 року.

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Водночас 28 грудня суддя Дніпровського райсуду столиці Микола Чаус задовольнив клопотання прокуратури про взяття Корбана під варту терміном на 60 діб. При цьому суддя не врахував аргументів захисників про те, що Корбану 25 грудня в Інституті ім. Амосова зробили операцію - подвійне стентування, і він має перебувати в медичному закладі під наглядом лікарів.

Адвокати подали апеляцію на рішення Дніпровського райсуду столиці про взяття Корбана під варту.