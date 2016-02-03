СБУ затримала одного з ватажків "ЛНР", що раніше розважався у київському ресторані

22:07, 03 лютого 2016
Суспільство
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Служба безпеки України затримала Сергія Корсунського, що разом з тодішнім лідером "ЛНР" Валерієм Болотовим організовував захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації у квітні 2014 року.

Сергей Корсунский / Скриншот

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України щойно затримала Сергія Корсунського, який обґрунтовано підозрюється у причетності до терористичної організації "ЛНР" (ст. 258-3 Кримінального кодексу України)", - написала вона.

За словами Гітлянської, співробітники СБУ затримали його на Полтавщині і "в ці хвилини напраляють до органів судочинства для проведення слідчих дій".

Подробиці вона пообіцяла повідомити згодом.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про те, що Корсунський був помічений у ресторані в Києві.

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