Одного з колишніх ватажків "ЛНР" помітили у київському ресторані (відео)
Командира армії терористів і праву руку головного бойовика "ЛНР" Болотова Сергія Корсунського помітили в одному з київських ресторанів мережі "Катюша" біля стадіону Олімпійський.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер та координатор проекту "СтопТерор" Семен Кабакаєв.
Зазначається, що Корсунський брав участь у захопленнях урядових будівель в Луганську, був одним з командирів незаконних збройних формувань при захопленні держустанов, постійно виступав на різних прес-конференціях з Болотовим, закликав до федералізації України.
Читайте такожУ Краматорську звільнили від кримінальної відповідальності бойовика "ДНР", який з'явився з повинною
"У вимогах він висував: визнання героями "Беркуту" і солдатів ВВ, які стояли проти Майдану", - повідомив Кабакаєв.
При цьому наразі Корсунський спокійно їздить на машині марки Lexus Києвом і обідає в кафе зі своєю дружиною.
"Він довго намагався нам довести, що він за єдину Україну, показував довідку, видану МВС, що до нього немає претензій і до ЄРДР він не внесений", - розповідає волонтер.
"Тепер у мене виникає питання до правоохоронних органів: чому людина, яка стояла біля витоків створення республік, спокійно пересувається Києвом?! Я дзвонив в СБУ, мені відповіли, що кримінальної справи проти нього немає", - підсумував Кабакаєв.
Сьогодні у мене була в Києві зустріч з одним з сепаратистів, він брав участь у захопленнях урядових будівель в Луганськ...Опубліковано Semen Kabakaev2 лютого 2016 р.