Одного з колишніх ватажків "ЛНР" помітили у київському ресторані (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер та координатор проекту "СтопТерор" Семен Кабакаєв.

Зазначається, що Корсунський брав участь у захопленнях урядових будівель в Луганську, був одним з командирів незаконних збройних формувань при захопленні держустанов, постійно виступав на різних прес-конференціях з Болотовим, закликав до федералізації України.

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"У вимогах він висував: визнання героями "Беркуту" і солдатів ВВ, які стояли проти Майдану", - повідомив Кабакаєв.

При цьому наразі Корсунський спокійно їздить на машині марки Lexus Києвом і обідає в кафе зі своєю дружиною.

"Він довго намагався нам довести, що він за єдину Україну, показував довідку, видану МВС, що до нього немає претензій і до ЄРДР він не внесений", - розповідає волонтер.

"Тепер у мене виникає питання до правоохоронних органів: чому людина, яка стояла біля витоків створення республік, спокійно пересувається Києвом?! Я дзвонив в СБУ, мені відповіли, що кримінальної справи проти нього немає", - підсумував Кабакаєв.